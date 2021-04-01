وزارة التربية: تعديل أرقام الصفحات المطلوبة لاختبارات التقييم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعديل أرقام الصفحات المطلوبة لاختبارات التقييم الأول للفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ في الثاني عشر من شهر نيسان المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه بإمكان الطلبة الاطلاع على أرقام صفحات الكتاب المدرسي المطلوبة في التقييم الأول وفق الصف والمبحث على الرابط (https://tinyurl.com/jz5pmshu).

وأوضحت أن أرقام الصفحات المطلوبة، ستكون متاحة على الرابط المعتمد فقط، وأن أي تعديل سينشر عليه.

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