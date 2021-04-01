مهيدات: لقاح أسترازنيكا اثبت نجاعته في التقليل من اصابات كورونا

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، ان لقاح أسترازينيكا أثبت نجاحة في التقليل من حالات الدخول الى المستشفيات والوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

واوضح مهيدات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن كتاب المؤسسة الصادر بتاريخ 25 آذار المنصرم، يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية ومتابعة المستجدات العلمية والعالمية الصادرة عن جميع السلطات الدوائية العالمية المرجعية مثل وكالة الادوية الاوروبية والبريطانية.

واشار الى استمرار استخدام اللقاح في عدة دول مثل بريطانيا واستراليا وايطاليا فرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول، نظرا لكون نسبة حدوث التجلطات لم تتجاوز نسبة (0.0000015) بالمئة وهي نسبة ضئيلة جدا لا تستدعي اتخاذ أي اجراءات لتعليق استخدامه.

واضاف، انه تم اعطاء 144 الف جرعة من لقاح استرازينيكا في الأردن ولم يرد للمؤسسة أي إبلاغ عن أي آثار جانبية غير متوقعة، مؤكدا ان جميع الإبلاغات التي وردت للمؤسسة عبر رابط الإبلاغ عن الآثار الجانبية من قبل المواطنين كانت ضمن الآثار الجانبية المتوقعة والطبيعية.

وقال مهيدات، ان اتخاذ أي اجراءات تتعلق باللقاحات يأتي انطلاقا من مسؤوليتها كسلطة دوائية ورقابية مسؤولة عن إجازة استخدام اللقاحات ومتابعة جميع الاثار الجانبية التي قد تترتب عليها محليا وعالميا ومتابعة آخر بخصوص اللقاحات المجازة ومتابعة مأمونيتها أولا بأول.