انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 622,833
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جرينتش+2 10:44
في توضيح لاحق يشي بالارتباك او الانقسام.. ادارة بايدن تؤكد أنها تعتبر الضفة الغربية أرضا “محتلة” من طرف إسرائيل
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