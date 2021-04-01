طقس بارد في المرتفعات والسهول اليوم واجواء ماطرة غدًا الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون هناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر أثناء النهار في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة ليلاً، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة. وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، كما تحذر من الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا مطريا، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة جدا خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بإذن الله خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، ومع ساعات الليل تضعف تدريجياً فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4، مرتفعات الشراة 12 – 3، مناطق البادية 20 – 5، مناطق السهول 16 – 7، الاغوار الشمالية 23 – 10، الأغوار الجنوبية 26 – 14، البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.

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