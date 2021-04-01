“ذبحتونا” تنظم “أسبوع التعليم في ظل جائحة كورونا”

بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لانطلاقتها، تقيم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” سلسلة ندوات تحت عنوان “التعليم في ظل جائحة كورونا”، يشارك فيها نخبة من المختصين والخبراء.

وسيتم بث الندوات عبر صفحة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” على الفيسبوك.

حيث ستعقد يوم غد الجمعة أولى ندوات الأسبوع والمخصصة للتعلم عن بعد في المدارس والفاقد التعليمي الناتج عنه. ويتحدث فيها كل من:

– معالي وزير التربية الأسبق الدكتور وجيه عويس رئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان

– الدكتور صالح بركات الخبير التربوي وأستاذ التربية في جامعة البلقاء

– الدكتور رمزي هارون الخبير التربوي وأستاذ التربية في الجامعة الأردنية

– الأستاذ عرفات بلاسمة الناشط النقابي وعضو حملة ذبحتونا

ويدير الندوة الأستاذة نادين النمري عضو حملة نحو عدة آمنة للمدارس

حيث سيتم بث الندوة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر صفحة الحملة على الفيسبوك ويمكن للمتابعين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم للمتحدثين من خلال التعليقات.

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