انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 618,059

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6940 وفاة و618059 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2832 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 780 حالة في محافظة إربد، منها 88 حالة في الرمثا، 655 حالة في محافظة الزرقاء، 403 حالات في محافظة البلقاء، 349 حالة في محافظة الكرك، 329 حالة في محافظة المفرق، 276 حالة في محافظة مأدبا، 211 حالة في محافظة عجلون، 198 حالة في محافظة جرش، 192 حالة في محافظة العقبة، 171 حالة في محافظة الطفيلة، 86 حالة في محافظة معان، منها 15 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 90621 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 424 حالة، فيما غادرت 336 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3364 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 49 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 69 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 81 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 46 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 33 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 7354 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 520498 حالة.

وأضاف ان 48253 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5966411 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 43ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 22ر15 بالمئة.