انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 622,833
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انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 618,059
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