القبض على شخص طعن شقيقه وتسبب بوفاته في اربد

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص طعن شقيقه ما أدى لوفاته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، ان بلاغا ورد صباح اليوم الخميس، لغرفة عمليات مديرية شرطة غرب اربد بتعرض ثلاثيني للطعن من قبل شقيقه بواسطة اداة حادة إثر خلاف شخصي بينهما داخل المنزل.

واضاف، انه تم إسعاف المصاب للمستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة، فيما تم ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه.

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