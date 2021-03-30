عرب 48 يحيون اليوم الذكرى الـ45 ليوم الأرض الخالد بزيارات لعوائل الشهداء ووضع اكاليل الزهور على أضرحتهم/ فيديو



موقع عرب ٤٨

انطلقت مراسم إحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض الخالد، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارات في مدينة سخنين من قبل رئيس وأعضاء بلدية سخنين وممثلي اللجنة الشعبية والحركات والأحزاب السياسية إلى منازل عائلات شهداء يوم الأرض، ثم زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، الشهيدة خديجة شواهنة، والشهيد خضر خلايلة، والشهيد رجا أبو ريا في سخنين، ووضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء والنصب التذكاري ليوم الأرض الخالد، ومن ثم الانتقال لزيارة ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.

وألقيت كلمات عدة تخليدا لذكرى شهداء يوم الأرض الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الأرض، يوم 30 آذار/ مارس 1976.

وتحيي الجماهير العربية في البلاد، اليوم، الذكرى الـ45 ليوم الأرض، بفعاليات ونشاطات ومسيرات ووضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض، في سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا والطيبة، بعد أن حالت جائحة كورونا دون إحياء الذكرى كما في كل عام.

وتشمل الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الشعبية والسلطات المحلية في مثلث يوم الأرض، مسيرات في دير حنا وسخنين وعرابة عند الساعة الثانية والنصف، تتوج بمسيرة قطرية تستضيفها عرابة، الساعة الرابعة والنصف مساء، وتختتم بمهرجان مركزي في سوق المدينة.

وناشدت لجنة المتابعة العليا العرب الفلسطينيين في البلاد بالمشاركة الواسعة، والالتزام بمنع المظاهر الحزبية، ورفع العلم الفلسطيني وحده، والشعارات التي حددتها “لتكون ذكرى يوم الأرض لتعزيز بناء الوحدة الوطنية، ورصها وترسيخها”.

الطيبة تحيي ذكرى يوم الأرض

أحيت مدينة الطيبة، صباح اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ45 ليوم الأرض بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للشهيد رأفت الزهيري من مخيم نور شمس- طولكرم، والذي استشهد في يوم الارض الاول في المدينة.

وشارك العشرات من الأهالي بوقفة صمت حدادا على أرواح شهداء يوم الأرض وتخليدا لذكراهم، بمشاركة ممثلي اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في الطيبة.

واستهل الناشط السياسي وعضو اللجنة الشعبية، د. حسام عازم، كلمته بالحديث عن “أهمية إحياء يوم الأرض، والاستمرار بتطوير هذه الذكرى كي تكون راسخة للأجيال الصاعدة”.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، إن “يوم الأرض لم ينتهِ وهو مستمر منذ يوم النكبة”.

وأضاف أن “ذكرى يوم الأرض تحل اليوم ومنطقة المثلث ومدينة الطيبة تعانيان من مخططات مصادرة الأراضي فضلا عن الأراضي التي استطاعت المؤسسة الإسرائيلية مصادرتها في السابق”.

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