المعونة: تحويل الدعم النقدي والمعونات المالية لـ 300 ألف أسرة اليوم

بدأ صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، بتحويل الدعم النقدي المنتظم والمؤقت والمعونات الشهرية المتكررة لنحو 300 ألف أسرة، موزعة على مختلف برامج الدعم الحكومي المنتظم التي ينفذها الصندوق.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الصندوق سيبدأ اليوم بتحول الدعم النقدي لنحو 115 ألف أسرة مستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة والمعونة التكميلية، و12 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا على مستوى المملكة مستفيدة من برنامج المعونات المالية الاضافية.

واوضح أن الصندوق حول الدعم النقدي أيضًا لنحو 85 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الدعم التكميلي تكافل”1″، و 87 ألف أسرة مستحقة للدعم من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل “3”، الموجه للأسر المحتاجة الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وأشار إلى ان هذه الأسر تشكل نحو 20 بالمئة من اجمالي عدد الأسر الأردنية المقيمة داخل المملكة، مبينًا ان هذه النسبة تعتبر حاليًا من أعلى نسب الشمول على مستوى العالم.

واضاف ان نحو 150 ألف أسرة من الأسر المستفيدة من هذه البرامج هي أسر جديدة تنتفع لأول مرة من برامج الدعم الحكومي، وان هذه التوسعة في نطاق الشمول في برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ المملكة، وجاءت بناء على توجيهات جلالة الملك للحكومة أثناء زيارته للصندوق العام الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأسر الأردنية.

وأكد ان كوادر الصندوق المختصة قاربت على الانتهاء من دراسة وتقييم وزيارة نحو 18 ألف تظلم تقدمت بها الأسر خلال الفترة الماضية لمختلف برامج الدعم، مبينًا انه سيتم تحويل الدعم للأسر التي تم الفصل بموضوع التظلم لصالحها صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ان بعض القوائم المستفيدة من برنامج تكافل “3”، ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى 100 ألف أسرة مستهدفة من البرنامج، مؤكدا ان الصندوق بدأ بإرسال رسائل نصية لجميع الأسر التي تم تحويل الدعم النقدي لها اليوم.

ولفت الى ان اجمالي تكلفة هذا التحويلات خلال شهر اذار الحالي لجميع البرامج تقدر بنحو 50 مليون دينار.

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