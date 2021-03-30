الرئيس الأسد وعقيلته السيدة أسماء يزاولان عملهما بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.. مبروك

دمشق- سانا

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد قد عادا اليوم لمزاولة العمل بشكل طبيعي، بعد زوال أعراض الإصابة بكوفيد 19.

وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على الفيس بوك أنه.. بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما.. عاد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد، بدءاً من اليوم، لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كورونا، ولكنها اوضحت أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.