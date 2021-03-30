الأردن ومصر وإسرائيل.. هل تنصح عباس بتأجيل الانتخابات؟

زعم الصحفي والمحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، امس الاثنين، أن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الادارة الامريكية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية,

وادعى بن مناحيم، أن اثنين من رجال الأعمال المقربين لرئيس السلطة محمود عباس خرجا في بعثة سرية الى واشنطن، للتشاور مع الإدارة الأمريكية حول تأجيل الانتخابات، وذلك على خلفية الانقسام بحركة فتح والتخوف من خسارتها في الأنتخابات لحساب حركة حماس.

وأشار المحلل الاسرائيلي بن مناحيم، الى أن الأردن ومصر وإسرائيل تؤيد تأجيل الانتخابات وتنصح عباس بذلك.