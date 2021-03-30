أمير قطر يهنئ الملك بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

الدوحة 30 آذار(بترا)- قال أمير قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حقق إنجازات لافتة في مختلف المجالات تدعو للإعجاب.

وعبر الشيخ آل ثاني، في بيان صحفي نشره الديوان الأميري في الدوحة اليوم الثلاثاء، على موقعه الالكتروني، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، عن تهانيه وتبريكاته، متمنيا للشعب الاردني الرفعة والتقدم والازدهار بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

واشاد أمير قطر بما حققه الأردن من نهضة وتقدم وانجازات لافتة في مختلف المجالات، مؤكدا ان كل ذلك لان الشعب الاردني، شعب واع وقيادته مخلصة وجديرة بالإشادة وكرست جهدها للنهوض ببلدها وخدمة شعبها.

واكد سمو الشيخ تميم حرصه الدائم على دعم وتعزيز الروابط الأخوية الوطيدة والتعاون الوثيق والعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين لما فيه خير لهما ولمصلحتهما المشتركة.

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