تصاعد آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 97 وفاة و7940 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 597,256

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 وفاة و7940 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6651 وفاة 597,256 حالة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 3549 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1196 حالة في محافظة الزرقاء، 791 حالة في محافظة إربد، منها 7 حالات في الرمثا، 468 حالة في محافظة البلقاء، 335 حالة في محافظة الكرك،301 حالة في محافظة المفرق، 294 حالة في محافظة العقبة، 271 حالة في محافظة عجلون، 226 حالة في محافظة جرش، 193 حالة في محافظة الطفيلة، 187 حالة في محافظة مأدبا، 129 حالة في محافظة معان، منها 10 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل الى 96188 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 432 حالة، فيما غادرت 382 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3383 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 75 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 42 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 71 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته الى 82 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 47 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 36 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 8910 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 494417 حالة.

وأضاف ان 48980 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5825666 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت لهذا اليوم قرابة 21ر16 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 47ر16 بالمئة.