بعد زواجها من خليجي ثري.. شمس البارودي تحاول الانتحار مرتين

في حفل زفاف أسطوري، نالت به لقب “أميرة”، تزوجت الفنانة المصرية الجميلة شمس البارودي، في عام 1969، من ثري خليجي عرف عنه كثرة زيجاته، وبالأخص من الوسط الفني .

ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدوام أكثر من 3 أشهر فقط حاولت خلالها البارودي الانتحار مرتين، وفقا لما نشرته الصحف المصرية في 6 ديسمبر 1969.

بدأت القصة بعد زواج البارودي من الثري الخليجي، بفترة قصيرة حيث بدأت الخلافات تدب بينهما فحاولت الانتحار مرتين؛ في المرة الأولى إسعفها زوجها بنفسه وهي فاقدة الوعي إثر تناولها أقراص الأسبرين، وفي المرة الثانية غافلت كل من في القصر الذى تعيش فيه بالهرم وحاولت قطع شريان يدها وأنقذها زوجها في اللحظات الأخيرة أيضًا.

وقد اتفق الزوجان أكثر من مرة على إتمام الطلاق بعد سلسلة من المنازعات، ولكن في كل مرة كان يتدخل الأصدقاء لتصفية الخلاف الذي سرعان ما كان يتجدد بعد ساعات قليلة من انتهائه، وبسببه حاولت الأميرة الانتحار مرتين.

اخيرا وبعد تدخل الأصدقاء وافق الزوج الخليجي على ترك قصر الهرم لتقيم البارودي فيه مع أسرتها حتى تهدأ أعصابها، ولكنها رفضت العودة معه مرة أخرى، وطلبت الطلاق على أن يدفع لها مؤخر صداق قدر بـ15 ألف جنيه وقتها.

وفي النهاية وافق الثري الخليجي على إتمام الطلاق، على أن تتنازل البارودي عن جزء من مؤخر الصداق بحجة شرائه مجوهرات بـ7 آلاف جنيه لها من فندوق الهيلتون.