محكمة صُلح عمَّان تُمدِّد توقيف المتهمين بقضية مستشفى السلط أسبوعاً

قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان تمديد توقيف المتهمين بوفاة 7 أردنيين بسبب نقص مادة الأكسجين في مستشفى السَّلط الحكومي أسبوعاً جديداً على ذمة القضية المنظورة أمامها.

ورفضت المحكمة اليوم الأحد، جميع طلبات إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة والتي قدَّمها بعض المشتكى عليهم في القضية.

وأعلنت المحكمة النَّظر في القضية بمعدل جلستين أسبوعيًا وتحديدهما بيومي الأحد والأربعاء وستكون الجلسة الثَّانية يوم الأربعاء المقبل.

وتقدَّم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التَّحقيق التي جرت من قِبل النيابة العامة، وعلى أثر ذلك استُمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم الرد عليها.

وعقدت محكمة صلح جزاء عمَّان صباح اليوم الأحد الجلسة العلنية الأولى للنَّظر في قضية انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى السلط الحكومي، وتمَّ استحضار جميع المشتكى عليهم من مراكز الاصلاح والتأهيل، بحضور المدعي العام والمشتكى عليهم ووكلائهم باستثناء اثنين منهم كان حضورهما من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع والرَّبط الإلكتروني وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وسألت المحكمة المشتكى عليهم عن الجُرم المسند إليهم وهو التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 343 و76 من قانون العقوبات مكرر سبع مرات فأنكروا جميعاً ما أسند اليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين.

يُذكر أنَّ سبعة أشحتص توفوا قبل أسبوعين بمستشفى السَّلط الحكومي بسبب نفاد مادة الأكسجين، وتحركت النيابة العامة وبدأت التَّحقيق وتمَّ توقيف 13 شخصًا على ذمة القضية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

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