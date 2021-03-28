العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو
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جرينتش+2 02:07
جراء تماسك “حماس” مقابل تشرذم “فتح”..معهد واشنطن يتوقع لجوء عباس لتأجيل الانتخابات الفلسطينية
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