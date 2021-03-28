أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم الاحد ومعتدلة غدًا وبعده

تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو ثلاث الى درجتين مئويتين، والأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال النهار بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول أحياناً الى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة ليلاً، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

وتوالي يوم الثلاثاء، درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية .

وتنخفض يوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 2، وفي مرتفعات الشراة 13 الى -1، وفي مناطق البادية 19 – 7، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16، وفي البحر الميت 27 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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