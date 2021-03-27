وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 582,133

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 98 وفاة و4399 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6472 وفاة و582,133 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1980 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و851 حالة في محافظة إربد، منها 14 حالة في الرمثا، و305 حالات في محافظة البلقاء، و284 حالة في محافظة المفرق، و210 حالات في محافظة الزرقاء، و152 حالة في محافظة الكرك، و144 حالة في محافظة جرش، و133 حالة في محافظة الطفيلة، و114 حالة في محافظة مأدبا، و94 حالة في محافظة العقبة، و79 حالة في محافظة عجلون، و53 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 99571 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 381 حالة، فيما غادرت 209 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3455 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 38 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 73 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 82 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 8053 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 476090 حالة.

وأضاف أن 27950 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5733071 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة وصلت إلى قرابة 74ر15 بالمئة، مقارنة مع النسبة المسجلة يوم أمس والتي بلغت 78ر15 بالمئة.