العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو
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جرينتش+2 02:06
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 98 وفاة و4399 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 582,133
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