العالم يتنفس الصعداء صباح اليوم لدى تعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس.. واستئناف الملاحة/ فيديو
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جرينتش+2 02:05
قاتل الله الإهمال.. ازمة طارئة سببها رفع العلم العراقي القديم بالخطأ لدى توقيع اتفاقية اردنية – عراقية بعمان
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