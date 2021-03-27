“الصحة” تناشد مرضى كورونا طلب المساعدة وعدم الاكتفاء بالعلاجات المنزلية

دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس مرضى كوفيد 19 في العزل المنزلي فوق 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة الذهاب إلى المستشفى لطلب المساعدة.

كما دعا في حديث لوكالة (بترا) إلى تقييم وضعهم في المستشفى وخاصة من تحصل لديه علامات ضيق في التنفس وألم في الصدر أو ازرقاق في الأطراف أو هبوط مستوى أشباع الأكسجين لديه إلى أقل من 94 بالمئة. ونبه إلى خطورة ما يقوم به البعض من علاج في المنزل، والاستعانة بأطباء ومستلزمات العلاج، واسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس في المنزل ما يؤدي إلى تفاقم حالات المرضى والاضطرار إلى نقلهم للمستشفيات في حال خطرة.

وطالب الدكتور شركس المواطنين المعزولين منزليا بالتزام العزل المنزلي تماما، واتباع تعليمات العزل لضمان عدم نقل العدوى إلى الغير.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة