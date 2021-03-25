تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 571,290
أهم العناوين
جرينتش+2 09:08
دور الارادة في صناعة الحياة.. تجارب علمية تثبت “ان ما تسعى اليه سوف يسعى اليك”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني