إحباط محاولة تهريب 900 ألف حبة مخدرة بمخبأ سري في شاحنة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك الاردنية، محاولة تهريب 900 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مخبأ سري في احدى مركبات الشحن.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات، وبالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية العاملة في احد المعابر الحدودية، قد اشتبهوا بإحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة اثناء اجراءات الدخول، حيث جرى ايقافها وضبطها لغايات التفتيش .

وأكد الناطق الاعلامي انه بتفتيش المركبة عُثر داخلها على 900 الف حبة مخدرة أُخفيت بمخبأ سري داخل المركبة وجرى ضبط شخص من جنسية عربية تورط بالقضية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة