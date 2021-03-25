تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 571,290
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الأمم المتحدة اكدت روايتها.. رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ينكر تهديده بإيذاء المحققة الدولية في قتل خاشقجي
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