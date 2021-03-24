نقابة الاطباء تنعي طبيبا جديدا توفي اليوم بفيروس كورونا

نعت نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الاربعاء، الطبيب الدكتور خلف عبدالكريم الرقاد الذي توفي في الحرب مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة، في منشور له عبر منصة فيسبوك الأحد: “نقابة الأطباء الأردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور خلف عبدالكريم الرقاد، والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، ويتقدمون من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء.”

وبذلك يرتفع عدد الأطباء الذين توفوا في الأردن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 42 طبيبا وطبيبة.