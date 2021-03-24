كتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة اليوم الاربعاء وغدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة خاصة في المرتفعات الجبلية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بشمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار والأتربة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قد تنعدم في بعض المناطق الصحراوية.

وتكون الأجواء باردة ليلاً بوجه عام وغائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، تمتد مع الساعات المتأخرة من الليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية، وتدريجياً تخف سرعتها ويقل تركيز الغبار في الجو.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية وانعدامها أحياناً على الطرق الخارجية بسبب العواصف الغبارية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي.

وتوالي يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة انخفاضها لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4 – 5) درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 7، وفي مناطق السهول 13 – 8، وفي الاغوار الشمالية 20 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 15، وفي البحر الميت 22 – 16، وفي خليج العقبة 24 – 16 درجة مئوية.

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