تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 571,290
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سميرة عبد العزيز: الرئيس عبد الناصر اقنع والدي بالسماح لي بالتمثيل
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