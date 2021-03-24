السماح للمقدسيين بدخول المملكة دون تسجيل عبر المنصة الإلكترونية،

بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد الظهراوي وحضور وزير الداخلية وزير الصحة بالوكالة مازن الفراية، عددا من القضايا المتعلقة بدخول ومغادرة الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الظهراوي إن اللجنة بحثت عددا من مطالب المقدسيين وحركة المسافرين عبر جسور الملك الحسين وآخر التطورات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالإضافة لقضايا أخرى.

وبين أن اللجنة دعت الحكومة للسماح للمقدسيين وأبناء الضفة الغربية لدخول الأراضي الأردنية دون الحاجة للتسجيل مسبقا عبر المنصة الإلكترونية، والتخفيف من الازدحام على معبر جسر الملك الحسين في ظل وجود مختبر طبي واحد فقط معتمد لإجراء فحص كورونا للقادمين عبر الجسر.

وقد أكد الوزير الفراية، من جهته، اهتمام الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، موضحا جدية الحكومة في التعامل مع لجنة فلسطين النيابية والتعاون معها بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أنه سمح للمقدسيين بدخول المملكة دون الحاجة المسبقة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى تجديد جوازات السفر الخاصة بهم لمدة عام من خلال المحاكم الشرعية في القدس دون الحاجة إلى الحضور غلى المملكة.

ووعد الفراية اللجنة بدراسة مطالبها وتحقيق ما أمكن منها وفقا للإمكانات المتاحة.

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