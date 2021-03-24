سقوط جنود امريكان جرحى جراء تعرض قاعدتهم في “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي للقصف بصواريخ "مجهولة المصدر"
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جرينتش+2 06:06
أبو قديس: لا يمكننا الحذف من المواد العلمية لامتحان التوجيهي، لكننا سنراعي مصلحة الطلبة عند وضع الاسئلة
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