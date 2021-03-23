وقائع حادثة الاعتداء على شخص داخل مطعم في مادبا

أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد الأشخاص داخل أحد المطاعم في محافظة مادبا قبل أيام.

وبين أنه في مساء يوم السبت الماضي ورد بلاغ بتعرض أحد الأشخاص للضرب وللاعتداء بواسطة أداة حادة من عامل في أحد المطاعم إثر خلاف حصل داخل المطعم في محافظة مادبا.

وأضاف أنه تم على الفور التحرك للمكان وإلقاء القبض على المعتدي، فيما أُسعف الشخص المصاب للمستشفى، واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود جروح قطعية متعددة باليد اليمنى واليسرى.

وأكد أنه جرى توديع الشخص المعتدي للقضاء وجرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الإيذاء وحمل السلاح.