لقنت عباس درسا في اخلاقيات الزعماء.. استقالة المديرة التنفيذية لمؤسسة ياسر عرفات احتجاجا على قرار فصل القدوة

تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 553,727
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