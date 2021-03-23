تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 553,727
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ضمن مسلسل الدم والجريمة الامريكي.. مقتل عشرة أشخاص بينهم شرطي بإطلاق نار في ولاية كولورادو/ فيديو
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