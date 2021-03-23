ضبط موظف في بلدية الزرقاء طلب رشوة من أحد المستثمرين

قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن مستثمرًا اردنيًا قصدها شاكيًا من أنه تعرّض لطلب رشوة من أحد موظفي بلدية الزرقاء لإنجاز معاملة له مقابل مبلغ نقدي قيمته 2500 دينار.

وبيّن المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مباشرة مع الموقف من خلال وحدة العمليات بالهيئة، حيث قام فريق منها برصد عملية تسليم المبلغ للموظف الذي تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المبلغ النقدي.

وأضاف أنه تم إحالة ملف القضية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بعد التحقيق معه وسماع أقوال كافة الأطراف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يذكر أن الهيئة استحدثت العام الماضي وحدة لحماية المستثمرين من الابتزاز ولتوفير الحماية الجاذبة للاستثمار وللتأكد من مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالاستثمار لمعايير النزاهة الوطنية وعدم وجود عراقيل وتعقيدات أمام المستثمرين من قبل الموظفين المعنيين.

وتهيب الهيئة بالمستثمرين اردنيين وعرب وأجانب إبلاغها عن أية عراقيل يتعرضون لها لدى تعاملهم مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار.