سقوط جنود امريكان جرحى جراء تعرض قاعدتهم في “كونيكو” بريف دير الزور الشمالي للقصف بصواريخ "مجهولة المصدر"
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جرينتش+2 06:06
صاروخ غزاوي يضطر نتنياهو لقطع زيارته لمنطقة بئر السبع
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