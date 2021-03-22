وزارة التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين لعام 2021/ رابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للتعيين لديها لعام 2021.

وتشتمل الدفعة على 2916 مرشحًا ومرشحةً من مختلف التخصصات، حسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين.

ودعت الوزارة المرشحين إلى مراجعة مراكز العمل التي جرى ترشيحهم في مديريات التربية والتعليم وفق الجدول الزمني الذي ستحدده المديريات لغايات استكمال إجراءات التعيين اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل.

واوضحت أن موعد مباشرة للعمل للمعينين، سيحدد بعد صدور جدول تشكيلات الوظائف لعام 2021، مؤكدة أن كل من يتخلف عن مراجعة مركز عمله خلال 30 يومًا يعد مستنكفًا ويفقد حقه في التعيين

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