اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع السلطة وسحب بطاقات VIP من قادتها حال توجهها للمحكمة الجنائية الدولية
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القبض على مطلوب مسلح خطير ورفيقه في عجلون
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