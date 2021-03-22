الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، وإقالة رئيس البنك المركزي.. ضربة مزدوجة تهوي بالليرة التركية

انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 10% بعد أن تعرضت لضربة مزدوجة تتمثل في الإعلان عن رفع أسعار الفائدة، وإقالة رئيس البنك المركزي.

فقد انخفض سعر صرف الليرة التركية بنسبة 10.79 في أول تداول بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استبدال رئيس مصرف البلاد المركزي.

وكان سعر صرف الليرة في ختام التداول في بورصة موسكو في 19 مارس قد بلغ 10.27 روبل، فيما كان سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الروسي في 20 مارس 10.21 روبل.

وقد أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، بأن “​الليرة التركية​ تراجعت بأكثر من 17% مقابل ​الدولار​ في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إقالة ​محافظ​ ​البنك المركزي​”.

وجرى تداول العملة التركية عند 8,47 ليرات للدولار الواحد صباح اليوم في آسيا، مقابل 7,22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

وتشهد العملة التركية تذبذباً في الأسواق بسبب القرارات الحكومية التي لا تشير إلى استقلالية في عمل البنك المركزي.

ويحاول مسؤولو الدولة طمأنة الأسواق بعد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وهو ما ساهم في تعويض جزء من خسائر العملة.

وقال وزير المالية التركي لطفي علوان يوم الاثنين، إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة بعد عزل محافظ البنك المركزي، مما أدى إلى هبوط الليرة لتقترب من مستويات متدنية قياسية.

وفي بيان، قال علوان إن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار مضيفا أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي كان قد رفع في 18 مارس سعر الفائدة الرئيس من 17% إلى 19%، وبعد ذلك أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي، ناجي إقبال، وعين مكانه شهاب قوجي أوغلو، الذي كان أدلى في السابق بتصريحات ضد رفع سعر الفائدة.

فقد اعلن شهاب قوجي أوغلو ، خلال مكالمة استغرقت 90 دقيقة تقريبا مع المصرفيين امس الأحد، إنه لا يخطط لتغيير فوري في سياسة البنك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أن قوجي أوغلو أكد خلال المكالمة أن “أي خطوة ستعتمد على التضخم”.

وجرى تعيين قوجي أوغلو، المصرفي السابق والمنتقد الصريح لتشديد السياسة النقدية، أمس الاول السبت في تغيير مفاجئ للقيادة دفع المستثمرين للتنبؤ بخفض سريع للفائدة وهبوط الليرة اليوم.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي منذ 2019.

(تفاصيل اوفى في زاوية مختارات)