وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين اليوم وغدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتذارها عن استقبال المراجعين اليوم الأحد وغدا الاثنين، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين داخل مبنى الوزارة بفيروس كورونا خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات دورية لموظفيها.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد، حفاظاً على سلامة الجميع.

واشارت إلى استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الإطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط الآتي :www.mohe.gov.jo.

وفيما يتعلق بخدمة تصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في جميع الجامعات الرسمية وفي عدد من الجامعات الخاصة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دوام الموظفين سيكون بالحد الأدنى وبما يضمن استمرارية العمل ومتابعة تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة.

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