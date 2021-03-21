تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 535,455
أهم العناوين
جرينتش+2 09:00
قناة عبرية تزعم ان حركة فتح تراجعت عن القائمة المشتركة مع حماس بعد “تحذيرات” حملها رئيس الشاباك لعباس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني