تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 535,455

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5876 وفاة 535455 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 3813 في محافظة العاصمة عمّان، 1243 في محافظة إربد، منها 53 في الرمثا، 674 في محافظة البلقاء، 589 في محافظة الزرقاء، 465 بمحافظة مأدبا، 385 في محافظة العقبة، 370 في محافظة المفرق، 352 في محافظة جرش، 351 في محافظة عجلون، 349 في محافظة الكرك، 111 في محافظة الطفيلة، 87 في محافظة معان، منها 23 في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 95412 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 482 حالة، فيما غادرت 370 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3307 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 50 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 40 بالمئة.

وأضاف ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 71 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 79 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 53 بالمئة. كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39 بالمئة، فيما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى تسجيل 7413 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 434167 حالة.

وأضاف أن 46517 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5477803 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 89ر18 بالمئة مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 8ر18 بالمئة.