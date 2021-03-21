تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 535,455
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تحرير 371 مخالفة لمنشآت و116 لأفراد لعدم التقيد بأوامر الدفاع
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