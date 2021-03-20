مُخترقاً الاراضي الاردنية والسعودية.. الاعداد لمشروع خط سكة حديد ضخم يربط بين حيفا وأبوظبي
أهم العناوين
جرينتش+2 09:29
وفقاً لصحيفة القدس: اتصالات بين المفصولين من حركة فتح “دحلان والقدوة” لتشكيل قائمة انتخابية موحدة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني