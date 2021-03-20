مجلس رؤساء الكنائس يدعو الكهنة لإقامة الصلاة من البيوت

دعا مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الآباء الكهنة لرفع الصلاة والدعاء يوم السبت المقبل، في كنائس المملكة بقلبٍ واحدٍ ونفسٍ واحدة مع أبنائنا المؤمنين من البيوت.

وقال في بيان اليوم، في ظلِّ الظروف التي نعشيها بألم كبير جرّاءَ وباء كورونا المتفشي في الاردن والعالم، والذي فقدنا بسببه إخوةً وأحباءَ كُثر، وتزامناً مع بداية رحلتنا بشوط الصوم الأربعيني الكبير المقدَّس، نتوجه نحو الإله المحيي والطبيب الشافي، لكي يشفي جميع المرضى والمتألمين ويتغمدَ المنتقلين عنا بواسعٍ رحمته ويُمتعهم بأنوار القيامة المقدَّسة، وأن يشدد قلوبَ ذويهم ويُلبسهما بالتعزيةِ الإلهيّة، ويَحُلَّ فيها دمعة الفرح والرجاء، وليُبعدَ الإله المتحنن هذه الشدة عن أردننا الحبيب وبلادنا المقدَّسة والعالم أجمع.

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