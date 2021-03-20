صيّفت.. طقس دافئ جراء ارتفاع الحرارة اليوم السبت وغدا وبعده

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، توالي يوم غدٍ الأحد، درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الإثنين معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 9، وفي مناطق البادية 27 – 11، وفي مناطق السهول 23 – 12، وفي الاغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 19، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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