مُخترقاً الاراضي الاردنية والسعودية.. الاعداد لمشروع خط سكة حديد ضخم يربط بين حيفا وأبوظبي
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جرينتش+2 09:28
بعد اقالة صهره في وقت سابق.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي لثالث مرة جراء تدهور سعر الليرة التركية
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