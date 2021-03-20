الاعلام الاسرائيلي يلقي الضوء على مروان عيسى ويزعم انه سيقود حملة حماس المقبلة في مواجهة جيش الاحتلال



قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الاستخباري الإسرائيلي: “في الصورة التي جمعت قيادة حماس الجديدة في غزة، ونشرت مؤخراً، برزت شخصية واحدة أكثر من غيرها، وهو لمروان عبد الكريم عيسى”.

وأضاف: “في غزة يدعى مروان عيسى بـ(أبو البراء)، ومنصبه الحالي هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس، والرجل الذي استغل الهدوء المصطنع بهدف تعاظم قوة حماس في السنوات الأخيرة”.

وأوضح بوخبوط، أنه في الصورة اختار مروان عيسى الوقوف خلف الجميع، وعلى عكس أي شخص آخر، كان يرتدي قناعاً واقياً من (كورونا) كنوع من التخفي، على حد زعمه.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي، إلى أن مروان عيسى هو الرجل الذي سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي.

وأوضح أن مسؤول أمني إسرائيلي كبير سابق يقول: “عمليا هو اليوم من أقوى شخصيات حماس في قطاع غزة، لا يتكلم ولكنه في الغالب يفعل، وهنا تكمن قوته، إنه لا يلعب فقط في المجال العسكري والأمني​​، بل على المستوى السياسي أيضًا، فقوته لا تنبع فقط من قربه من السـنـوار ولكن من الضيـف وكبار القادة الآخرين، إنه يعلم أنه دائمًا في صدارة أهداف “إسرائيل”، وبالتالي يتصرف وفقًا لذلك، فهو على مستوى عالٍ جدًا من السرية”.