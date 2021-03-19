مُخترقاَ الاراضي الاردنية والسعودية.. الاعداد لمشروع خط سكة حديد ضخم يربط بين حيفا وأبوظبي
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كلمة حبّ وصدق في ثمانينيّة محمود شقير
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