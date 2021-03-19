غنى لها العندليب “خسارة خسارة فراقك يا جارة”.. وفاة الفنانة منى بدر/ فيديو

أعلن الموسيقار، يحيى الموجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، امس الخميس، وفاة الفنانة المصرية منى بدر.

وكتب “توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل ماري النجار، اللي تعرفت في السينما المصرية باسم منى بدر، وقامت ببطولة فيلم “فتى أحلامي” أمام العندليب عبد الحليم حافظ، واستقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ نحو 30 سنة”.

وشاركت الفنانة الراحلة، التي توفيت عن عمر 85 عاماً، في فيلم “فتى أحلامي” أمام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وعبد السلام النابلسي، وميمي شكيب، وكان عمرها 19 عاماً بعد اختيارها ملكة جمال مصر، وغنى لها حليم في الفيلم أغنيته الشهيرة “خسارة خسارة فراقك يا جارة” التي كتب كلماتها مأمون الشناوي، ولحنها بليغ حمدي.

وعلى الرغم من نجاح منى في فيلمها الأول، إلا أنها ابتعدت لفترة طويلة عن التمثيل وعملت موظفة في أحد البنوك، ثم كانت عودتها في فيلم لبناني وهو “كلنا فدائيون”، قصة وإخراج كاري كربيتيان، وشارك في بطولته موفق بهجت، وسمير شمص، وغسان مطر، وآخرون، وقررت الابتعاد مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت الفترة طويلة بلغت أكثر من عشرين عاماً، حتى عادت وقدمت فيلمها الأخير، عام 1989، “سواقة التاكسي” مع الفنانين ناجي جبر، وغادة الشمعة، وهالة شوكت، وسلوى نور الدين، وإخراج محمد شاهين.

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