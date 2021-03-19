وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 87 وفاة و5205 اصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 526,666
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بعد تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن.. توتر وخلاف حاد وتبادل اتهامات في اول لقاء صيني – امريكي في عهد بايدن
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