فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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جرينتش+2 12:52
دودين: لا بد من إعادة فتح البلد خلال الصيف المقبل، وسنقدم حوافز لكل من تلقى جرعتي مطعوم الكورونا
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