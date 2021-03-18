فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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جرينتش+2 12:52
دحلان يغازل “حماس والجهاد” ويتهم عباس بالفشل وتكريس الانقسام والتنكيل بمعارضيه والبقاء الدائم في السلطة
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